У сина сербського президента виявили коронавірус

Медики підтвердили у Данила Вучича, старшого сина президента Сербії, зараження COVID-19.

Про це пише РТС із посиланням на пост президента цієї країни в соцмережі.

«Старший син президента Сербії Александра Вучича Данило отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Він госпіталізований до Інфекційної клініки Белграда», - зазначається в повідомленні.

За останніми даними, у Сербії підтверджено 2666 випадків коронавірусу, в результаті хвороби померли 65 людей.

У Сербії запровадили комендантську годину з 5:00 до 17:00 у п'ятницю та у вихідні. Але дозволяється вигулювати домашніх тварин - вранці з 8.00 до 10.00 та ввечері з 23.00 до 01.00. Це також стосується комендантської години на вихідні.

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1 квітня від коронавірусу помер державний секретар Міністерства охорони довкілля Сербії Браніслав Блажич.

Всього у світі станом на ранок четверга, 9 квітня, підтверджено понад 1,5 мільйона випадків коронавірусу, із них летальних – понад 88 тисяч. Одужали понад 330 тисяч осіб.