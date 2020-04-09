Підтримка урядової коаліції у ФРН зростає на тлі пандемії

Владна коаліція Німеччини у квітні здобуває найвищу від часу останніх парламентських виборів (2017 р.) підтримку громадян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою INSA, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За цими даними, блок консервативних партій ХДС/ХСС у порівнянні з попереднім тижнем отримав додатково 3% та набрав загалом 38%.

Партнер блоку по коаліції, Соціал-демократична партія, покращила результат на 1% - до 16%.

Натомість найбільша опозиційна сила, яка на виборах 2017 року посіла друге місце, правопопулістська «Альтернатива для Німеччини», втратила 1%. Свої симпатії їй висловили 10% виборців, і це найгірший від серпня 2017 року показник.

Вільні демократи також втратили 1%, їхній результат 5,5%. Ліва партія погіршила результат на пів відсотка - до 7%. Зелена партія залишається на рівні 18%, як і минулого тижня.

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За словами керівника INSA Германа Бінкерта, така картина свідчить про те, що громадяни задоволені діями федерального уряду та «впевнені у тому, що Німеччина добре переживе наслідки пандемії».

У дослідженні, яке проводилося 3-6 квітня, взяли участь 2062 респонденти.