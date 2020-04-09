Підтримка урядової коаліції у ФРН зростає на тлі пандемії
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою INSA, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За цими даними, блок консервативних партій ХДС/ХСС у порівнянні з попереднім тижнем отримав додатково 3% та набрав загалом 38%.
Партнер блоку по коаліції, Соціал-демократична партія, покращила результат на 1% - до 16%.
Натомість найбільша опозиційна сила, яка на виборах 2017 року посіла друге місце, правопопулістська «Альтернатива для Німеччини», втратила 1%. Свої симпатії їй висловили 10% виборців, і це найгірший від серпня 2017 року показник.
Вільні демократи також втратили 1%, їхній результат 5,5%. Ліва партія погіршила результат на пів відсотка - до 7%. Зелена партія залишається на рівні 18%, як і минулого тижня.
За словами керівника INSA Германа Бінкерта, така картина свідчить про те, що громадяни задоволені діями федерального уряду та «впевнені у тому, що Німеччина добре переживе наслідки пандемії».
У дослідженні, яке проводилося 3-6 квітня, взяли участь 2062 респонденти.