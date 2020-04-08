Кількість випадків COVID-19 в Африці перевищила 10 тисяч

Число зафіксованих випадків нового коронавірусу в Африці перевищила 10 тисяч, а кількість летальних випадків – майже 500.

Про це повідомляє Africanews.

"На цей час більш ніж 10 тисяч підтверджених лабораторно випадків коронавірусу в країнах африканського континенту. Число летальних випадків - 487, а людей, які вже одужали – 993", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що перший випадок хвороби в Африці зафіксували у Єгипті в лютому. В останні тижні кількість випадків експоненціально зросла.

Як відомо, ВООЗ співпрацює з урядами по всій Африці, щоб розширити свої можливості реагування, зокрема координацію, спостереження, тестування, ізоляцію людей, слідкування за ними, а також відстеження контактів, запобігання та контроль за поширенням інфекцій та залучення громад під час пандемії коронавірусу.

Варто зазначити, що карантин в африканських країнах загалом жорсткіший, ніж в Україні - без алкоголю, сигарет, прогулянок з собаками.

Станом на тепер у світі загалом зафіксовано 1 446 992 випадки коронавірусу, зокрема 83 090 людей загинули, 308 68482 одужали.

Фото: @Lawma_gov·