У Німеччині вже зробили мільйон тестів на коронавірус

Німецькі лабораторії провели близько мільйона тестів на коронавірус.

Про це розповів речник німецького МОЗ Ганно Каутц на брифінгу 8 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом було зроблено майже 1 мільйону тестів, понад 90% з них - негативні", - сказав Каутц.

Водночас він не зміг уточнити, скільки було протестовано осіб, адже подекуди тести проводяться повторно. Утім, представник відомства припустив, що таких випадків було небагато.

Читайте також: У ФРН розробили мобільний додаток для оцінки поширення пандемії

За даними Інституту Роберта Коха, станом на 8 квітня кількість підтверджених випадків захворювання в ФРН становило 103 228 (плюс 4003 у порівнянні з попереднім днем), кількість смертей – 1861.

За даними Університету Джона Гопкінса, показники становлять відповідно 107 663 і 2016.