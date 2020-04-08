У Німеччині вже зробили мільйон тестів на коронавірус
Укрінформ
Німецькі лабораторії провели близько мільйона тестів на коронавірус.
Про це розповів речник німецького МОЗ Ганно Каутц на брифінгу 8 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Загалом було зроблено майже 1 мільйону тестів, понад 90% з них - негативні", - сказав Каутц.
Водночас він не зміг уточнити, скільки було протестовано осіб, адже подекуди тести проводяться повторно. Утім, представник відомства припустив, що таких випадків було небагато.
За даними Інституту Роберта Коха, станом на 8 квітня кількість підтверджених випадків захворювання в ФРН становило 103 228 (плюс 4003 у порівнянні з попереднім днем), кількість смертей – 1861.
За даними Університету Джона Гопкінса, показники становлять відповідно 107 663 і 2016.