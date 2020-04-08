У Франції за добу померли майже 600 хворих з коронавірусом

У Франції за добу померло 597 людей, інфікованих коронавірусом, при цьому виявлено 3 777 нових випадків COVID-19, а загальна кількість хворих сягнула 78 167-ми.

Такі дані надало Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 7 квітня у країні від коронавірусу померло 10 328 людей. Водночас, 57 021 пацієнт перебуває у лікарнях, зокрема 7 131 – у реанімації. Одужали та виписані з медзакладів 19 337 людей.

У Міністерстві солідарності і здоров'я Франції зауважили, що пандемія прогресує і ще не досягла свого піку.

Як повідомлялося, з 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину. Нині він продовжений до 15 квітня.

Згідно з урядовим декретом, заборонені групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму, або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму передбачено штраф у розмірі 135 євро або позбавлення волі на строк у кілька місяців.

Уряд висловив вимогу громадянам не залишати домівки та не подорожувати, у тому числі за кордон, під час великодневих канікул і свят.

Фото: АА