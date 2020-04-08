Микола Полозов, російський адвокат

Він відомий адвокат, який запам'ятався багатьма справами українських політв'язнів в Росії. Крім того, Микола Полозов отримав право займатися адвокатською практикою в Україні. Після чого став керуючим партнером АО «Полозов і Партнери» у Києві.

Ми поговорили з адвокатом, зокрема, про три українські справи, якими він займається: щодо кримчанина Івана Яцкіна, якого Росія звинувачує у «державній зраді»; легенди кримськотатарського руху Веджіє Кашка, яка померла під час затримання її російськими силовиками; українських військових моряків, після обміну яких РФ справу не закрила, а лише призупинила.

СПРАВИ ІВАНА ЯЦКІНА І ВЕДЖІЄ КАШКА – З ПРИЦІЛОМ НА ЄСПЛ

- Яка наразі ситуація у справі кримчанина Івана Яцкіна, якого звинувачують у державній зраді і який перебуває в московському СІЗО «Лефортово»?

- Після того, як на початку березня Івану Григоровичу продовжили строк тримання під вартою, я підготував апеляційну скаргу. І от дізнався, що суд по ній відбудеться у Московському міському суді 14 квітня. Ймовірно, участь Яцкіна буде проходити дистанційно, в режимі відеоконференцзв'язку. Ну, а вже я сам до суду прийду. Щодо підсумку процедури оскарження, думаю, все визначено.

- В сенсі відмови?

- Так. Однак нам треба пройти цей етап, в тому числі, щоб у подальшому звернутися до Європейського суду з прав людини з відповідною скаргою.

- А що зі слідчими діями по цій справі?

- Вони наразі не проводяться. Хоча ще на початку минулого тижня щось планувалося. Але потім скасували. Тому я, як і раніше, чекаю виклику слідчого... При цьому потрапити в СІЗО до Яцкіна поки не можу. Це обумовлено як графіком, складеним за жеребкуванням, так і новими обмеженнями. Наприклад, сьогодні за весь день зміг пройти лише один адвокат.

- Ви зараз займаєтеся справою за фактом смерті ветерана, легенди кримськотатарського руху Веджіє Кашка. У середині лютого підконтрольний окупаційній владі «суд» у Криму не задовольнив вашу скаргу на відмову слідчого Слідкому РФ порушити кримінальну справу за даним фактом.

- По Веджіє Кашка я підготував апеляційну скаргу на рішення «суду першої інстанції». Подав її до так званого «Верховного суду Криму». Буквально днями прийшов лист звідти. Але без додатка, тому я не знаю, що у рішенні зазначено. І дата засідання поки не призначена. Тому наразі можу сказати тільки, що позиція близьких Веджіє, сина Ібрама-ага, полягає у тому, щоб іти до кінця, пройти усі інстанції в Росії і далі звертатися до міжнародних судів, щоб те свавілля, яке влаштували силовики щодо літньої жінки, не залишилося безкарним.

А Ібрам Кашка – людина, яку складно залякати або змусити відмовитися від боротьби... Однак зараз всі процеси через пандемію призупинилися. І суди в Росії також припинили свою роботу, розглядаються лише невідкладні справи... Тож поки ми чекаємо. Сподіваюся, після травневих свят ситуація нормалізується.

У «СПРАВІ МОРЯКІВ» ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ПЕВНІ РИЗИКИ

- Ви також займаєтеся справою проти українських військових моряків, звільнених у вересні минулого року з російського полону. Наскільки пам'ятаю, ця справа в РФ досі не закрита?

- Абсолютно вірно. Справа просто була припинена 27 січня 2020 року, але моряки продовжують залишатися в статусі обвинувачених. І це тягне щодо них великий ризик настання у майбутньому несприятливих правових наслідків. Тому що той запобіжний захід, під яким вони зараз знаходяться, передбачає, що, в принципі, російський слідчий може будь-якої миті викликати їх до себе. А якщо вони не приїдуть – оголосити в розшук, у тому числі міжнародний. У зв'язку з цим я відправив до МЗС України листа, в якому запропонував план фіналізації справи в межах російської юрисдикції.