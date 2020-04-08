Міністри оборони країн НАТО обговорять боротьбу з Covid-19

Віртуальна зустріч міністрів оборони країн Альянсу, запланована на кінець квітня, буде присвячена заходам боротьби проти пандемії коронавірусу.

Про це у телефонній розмові з президентом Північної Македонії Стево Пендаровським повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Північноатлантичного альянсу.

«Єнс Столтенберг підкреслив, що НАТО буде продовжувати грати свою роль у боротьбі проти пандемії Covid-19. Він нагадав, що міністри оборони, котрі проведуть надзвичайну зустріч наприкінці поточного місяця в режимі відеоконференції, обговорять шляхи посилення підтримки цивільних структур у подоланні наслідків пандемії. За його словами, попри те, що всі країни-союзниці уражені кризою, деякі з них здатні перерозподілити ресурси для підтримки інших, що потребують допомоги, в тому числі Північної Македонії», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Північна Македонія, яка увійшла до НАТО 27 березня поточного року, вже 30 березня звернулася до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи (ЄКЦ) з проханням про допомогу у боротьбі з коронавірусом.

Протягом тижня до країни надійшла допомога від Угорщини, Словенії, Нідерландів, зокрема близько 300 тисяч захисних масок та респіраторів та 5 тисяч захисних костюмів, а також набори для тестування на Covid-19.

Уряд США виділив Північній Македонії суму у 1,1 мільйона євро для пом’якшення удару кризи, пов’язаної з коронавірусом. Норвегія доправила медичне обладнання на 180 тисяч євро та розгорнула в країні польовий госпіталь, який вдвічі збільшив спроможності інфекційної клініки у столиці країни Скоп’є.

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Загалом до ЄКЦ НАТО по допомогу у боротьбі з коронавірусом з початку пандемії звернулися п'ять країн-союзниць: Північна Македонія, Албанія, Італія, Іспанія і Чорногорія, а також п'ять країн-партнерів – Україна, Грузія, Молдова, Боснія і Герцеговина та Колумбія.