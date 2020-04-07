У Франції кількість смертей від коронавірусу перевищила 10 тисяч

Загальне число летальних випадків спричинених пандемією коронавірусу у Франції перевищило 10 тисяч осіб.

Про це повідомляє RTE.

"Франція переступила поріг у 10 000 смертей спричинених пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Загалом у Франції зафіксовано 10 328 летальних випадків - 7 091 у лікарнях та 3237 у будинках для осіб похилого віку.

Франція стала четвертою країною, що переступила поріг у 10 000 летальних випадків після Італії, Іспанії та США. Французькі чиновники вже оголосили, що заборонять денні пробіжки.

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Відповідно до загальнодержавних заходів карантину які набули чинності 17 березня, у Франції люди можуть залишати свої будинки лише для реалізації найнеобхідніших цілей, які до цього часу включали самостійну прогулянку або біг в радіусі 1 км від власної оселі.

Згідно з даними Worldometer, кількість підтверджених випадків коронавірусу у Франції наразі становить 109 069.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з останніми даними Worldmeter, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.

Фото: twitter