Кількість хворих на коронавірус у країнах Балтії перевищила 2,5 тисячі

Кількість тих, хто заразилися COVID-19 у країнах Балтії, становить 2577 осіб. 548 хворих зафіксовано в Латвії, 880 - у Литві. Найбільше інфікованих новим коронавірусом в Естонії - 1149.

Про це інформує сайт Департаменту здоров'я Естонії.

За останню добу в Естонії виявили 42 нових випадки зараження коронавірусом, що збільшило число хворих до 1149 людей. 130 осіб потребують стаціонарного лікування, з них 12 перебувають на контрольованому диханні. 69 осіб виписали з лікарень. Через COVID-19 за минулий день померли два пацієнти, обидва - з групи ризику. В цілому від коронавірусу померла 21 людина. За добу в Естонії зроблено 1684 тести на COVID-19. Загалом - 23 546.

Згідно з даними на 7 квітня, в Литві зафіксовано 880 випадків COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Литви. За добу медики підтвердили 37 нових випадків коронавірусу. За останні 24 години в Литві перевірили 2208 людей, з початку пандемії - 27 807. Нині в країні зафіксовано 15 випадків смерті від коронавірусу. 7 осіб одужали.

За попередній день, 6 квітня, в Латвії інфекцію COVID-19 було підтверджено у 6 осіб, таким чином, кількість інфікованих досягла 548. 41 пацієнт госпіталізований, у тому числі 38 з помірним перебігом захворювання, 3 - з важким. За весь час було проведено 22 575 обстежень, за минулу добу - 1122 тести. Про це повідомляє у Twitter Центр профілактики та контролю захворювань Латвії.

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За добу надійшло одне повідомлення про смерть пацієнта. Таким чином, нині у Латвії - два офіційно підтверджених випадки смерті від коронаврусу.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали.

Фото: Олев Кенк/ERR