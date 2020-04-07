Австрія. Чи вдасться першою вийти з кризи?

Досвід країни в боротьбі з COVID-19 може стати в пригоді Україні

Австрія швидко та жорстко відреагувала на поширення коронавірусу й має всі шанси на європейську першість у боротьбі з ним.

Рано чи пізно Україна впорається зі стрімким поширенням COVID-19, і постане питання щодо поступового відновлення соціально-економічного життя. Як це зробити краще – допоможе досвід інших країн. Допоки лише деякі азіатські країни напрацьовують такий досвід. У Європі ж першою країною в цьому плані може стати Австрія.

У республіці вже 10 днів поспіль зменшується кількість нових випадків інфікування коронавірусом, а кількість людей, які щодня одужують, перевищує тих, які інфікуються. У понеділок австрійський уряд навіть презентував "робочу карту" поступового скасування вжитих через кризу обмежень. Щоправда, втілення її почнеться після Великодня та за умови, що австрійці виявлять у святкові дні ту ж самодисципліну та відповідальність, як досі.

АВСТРІЯ: ШВИДШЕ ТА ЖОРСТКІШЕ

"Ми в Австрії швидше та жорсткіше відреагували, аніж в інших країнах і змогли поки що уникнути найгіршого сценарію. Швидка та жорстка реакція дає нам можливість також швидше вийти з цієї кризи. Але це можливо лише тоді, якщо разом дотримуватимемося усіх вжитих заходів, як ми це робили раніше", – заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц перед презентацією "робочої карти".

Молодий очільник австрійського уряду взагалі любить у своїх виступах вказувати на те, як добре спрацювала влада, порівняно з іншими європейськими країнами.

Себастіан Курц

Австрійці й справді вважають Курца успішним кризовим менеджером, про що свідчить зростання його особистої підтримки (якби в країні можна було обирати канцлера, то за Себастіана проголосували б 48%) та очолюваної ним Австрійської народної партії (має зараз рекордні за останній час 40%). Та й в очолюваного Курцом коаліційного уряду (ÖVP-"Зелені") – рекордна підтримка: 77% населення країни задоволені його діями. І тут особливо варто виокремити умілу комунікацію австрійської влади з населенням у період кризи: брифінги канцлера та міністрів відбуваються майже щоденно, інформаційно-роз’яснювальна робота ведеться активно й на різних рівнях.

Австрійська влада справді відреагувала швидко і жорстко. А показником ефективності продемонстрованого нею кризового менеджменту є цифри.

"У середині березня, менш як місяць тому, темп зростання (кількості інфікованих коронавірусом осіб – ред.) становили близько 40-45%. Зокрема, 13 березня щоденне зростання сягало 41%. Якби так усе тривало, то це була б катастрофа", – зазначив очільник МОЗ Австрії Рудольф Аншобер.

Якби той темп поширення інфекції зберігся, то, гіпотетично, сьогодні у майже 9-мільйонній Австрії могло б бути 2,7 млн хворих.

"Але нам вдалося згладити цю криву експонентного зростання, що і було нашою задекларованою ціллю. І сьогодні в нас не 40%, і не 20%, а щоденне зростання становить 1,6%", – заявив Аншобер.

У неділю було повідомлено, що за добу в країні було виявлено всього 187 нових випадків інфікування коронавірусом. При цьому 465 осіб одужали, а це вже інший важливий тренд: кількість осіб, які одужали, кілька днів поспіль перевищує кількість нових хворих. Станом на 6 квітня загалом у країні з початку епідемії було інфіковано 12 тис. людей, з яких померли 220 хворих, понад 3400 осіб одужали.

Поступове зменшення зростання нових заражених спостерігається в країні з 12 березня – на той час в Австрії було виявлено понад 300 хворих на COVID-19 і добове зростання становило рекордні понад 45%.

За два дні перед цим, 10 березня, уряд Австрії заявив про перші обмежувальні заходи для боротьби з поширенням коронавірусу в країні: введено заборону на в’їзд прибуваючих з сусідньої Італії, на проведення масових заходів (під відкритим небом за участю понад 500 осіб та у приміщеннях – за участю понад 100 відвідувачів), а також переведено на дистанційну форму навчання у ВНЗ і закликано роботодавців відправити співробітників на роботу з дому.

Та оскільки коронавірусна інфекція стрімко поширювалася, то згодом влада країни вирішила перевести країну в режим "аварійної роботи" та ухвалила новий пакет жорстких заходів, що почав діяти з 16 березня. По всій державі закрилися торговельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків; у церквах припинили відкриті богослужіння; запроваджено заборону на всі масові заходи та спортивні події; закрито навчальні заклади, об'єкти культури, майданчики громадського використання тощо.

Крім того, було введено заборону на зібрання в кількості більше 5 осіб, а від громадян вимагалося перебувати в домашній самоізоляції і виходити з дому лише в разі необхідності. Станом на 16 березня приріст нових заражень коронавірусом становив близько 20%, і в країні налічувалося вже майже 1 тис. інфікованих.

Ефективність вжитих заходів стала очевидною через півтора тижня. Уже 28 березня зростання нових випадків інфікування становило 10,5% (на той час у країні налічувалося 7,7 тис. інфікованих), а наступного дня – 7,7%. Надалі приріст зменшувався, досягнувши у неділю, 6 квітня, оголошених очільником МОЗ 1,6%.

ШТРАФИ, САМОДИСЦИПЛІНА, ТЕСТИ ТА 38 МЛРД ЄВРО

Україна до певної міри схожа з Австрією. У нашій країні також відреагували швидкими й жорсткими заходами. Причому карантин був запроваджений навіть швидше, а місцями й жорсткіше. За порівняно меншої кількості офіційно виявлених хворих, уже з 12 березня в Україні почали діяти карантинні обмеження, з 18 березня скасовано внутрішнє пасажирське сполучення, з 25 березня (113 офіційно виявлених випадків інфікування коронавірусом) – запрацював режим надзвичайної ситуації. В Австрії ж, до прикладу, на обов’язкове носіння масок переходять лише зараз і не зупиняли громадський транспорт.

В Австрії дозволено виходити з дому в чотирьох випадках: у разі невідкладної професійної діяльності, за продуктами чи в аптеку, для допомоги іншим людям або ж, "щоб не зірвало дах" від перебування у чотирьох стінах, для прогулянки (заняття спортом). При цьому дозволена будь-яка діяльність на свіжому повітрі за умови, якщо це робиться разом з особами, які живуть в одному домогосподарстві й тримаються на відстані не менше одного метра від інших людей (ходьба, їзда на велосипеді чи мотоциклі, біг, піші прогулянки тощо). Тож говорити, що вулиці Відня стали безлюдними, було б великим перебільшенням.

Між тим, австрійці демонструють самодисципліну та самовідповідальність: за даними МВС, дотримуються вимог карантину близько 95% населення. Щодо решти 5% – то їх "стимулюють" штрафами, які в країні є одним з найвищих у Європі – до 3600 євро. Розповідають, як двоє друзів попили у Відні каву за 500 євро – обох оштрафували за перебування в парку, де вони випадково зустрілися й сіли на лавці, без дотримання необхідної дистанції (поруч сидіти можна лише в разі спільного проживання). Загалом же по країні виписано вже близько 16 тис. штрафів, причому в останній час поліція реагує дедалі жорсткіше – лише в суботу, 4 квітня, було складено майже 1200 протоколів.

Дещо додасться роботи поліції і з запровадженням обов’язкового носіння масок. Щоправда, штрафи тут будуть порівняно невисокі – від 50 євро. При цьому дозволено буде носити й саморобні маски, чи навіть шарф чи іншу ганчірку – головне, щоб було прикрито рота й носа. Влада розуміє, що в республіці, як і в решті країн, масок дуже бракує.

У цілому уряд Австрії демонструє неабияку вправність у зворотному зв’язку з громадськістю. З останніх прикладів: 1 квітня у МОЗ видали наказ, який у медіа назвали "пасхальним", що передбачав заборону приймати більше 5 гостей у квартирі/домі. Після різкої критики з боку опозиції, експертних та громадських кіл, які заявили про можливу неконституційність документа та втручання у приватне життя, 6 квітня міністр охорони здоров’я повідомив, що наказ буде скасовано.

Перед цим, уряд також швидко відреагував на критику того, що в країні недостатньо проводиться тестів і що вони не робляться навіть у тих, хто має симптоми захворювання, викликаного коронавірусом.

"Тестувати, тестувати і ще раз тестувати – чим більше, тим краще", – заявив у відповідь канцлер Курц наприкінці березня.

І якщо станом на 26 березня в країні було проведено 36 тис. тестів, то 6 квітня ця цифра вже становила 111 тисяч. А швидке виявлення інфікованих, ізоляція їх та усіх контактних осіб, як і подальший медичний нагляд – вважається ефективною стратегією стримування вірусу.

Але, звичайно, дотримання вжитих урядом обмежень, які паралізували цілі галузі економіки, супроводжується компенсацією втрат. Австрійська влада виступила з потужним пакетом допомоги у 38 млрд євро.

"Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти безробіттю та неплатоспроможності підприємств. Наш підхід полягає в тому, що неважливо, скільки це коштуватиме, але робочі місця в Австрії мають бути врятовані", – заявив Себастіан Курц.

Згідно з планами уряду, 4 млрд євро піде на збереження робочих місць та забезпечення ліквідності підприємств, 9 млрд євро буде виділено для гарантій і зобов’язань за кредитами, ще 15 млрд – для екстреної допомоги тим галузям, які особливо постраждали. Крім того, 10 млрд євро піде на відстрочку зі сплати податків, адже "буде правильним і справедливим, якщо податки не будуть платитися в той час, коли відсутні прибутки".

"ДОРОЖНЯ КАРТА" ПОВЕРНЕННЯ ДО НОРМИ

Якщо ж буде "дорожня карта" покрокового повернення до нормального життя, то – при продовженні, щонайменше, до кінця квітня обмежень на вихід з дому.

На першому етапі, з 14 квітня, планується відкриття невеликих торговельних точок площею до 400 квадратних метрів, а також садово-будівельних магазинів (не залежно від розміру). Поруч з обов’язковим носінням масок також важливим залишається дотримання дистанції (в 1-2 метри) – у тих же магазинах площею до 400 кв. м може перебувати максимум 20 покупців одночасно.

На наступному етапі, з 1 травня, мають запрацювати усі інші магазини та торговельні центри, а також перукарні.

Решта підприємства сфери послуг, зокрема косметичні магазини та фітнес-центри, заклади громадського харчування й готелі, якщо все йтиме за планом, почнуть поступово відкриватися з середини травня.

При цьому, наприкінці квітня буде проведено нову комплексну оцінку ситуації, на основі якої й ухвалюватимуться подальші рішення.

Щодо масових заходів, то вони будуть заборонені в країні щонайменше до кінця червня.

Школи продовжуватимуть працювати у дистанційному режимі до середини травня, випускні іспити не скасовуються. Щодо ВНЗ, то тут нинішній семестр проходитиме повністю в дистанційному режимі, екзамени та дослідницька діяльність не скасовуються.

Днями раніше в інтерв’ю австрійським ЗМІ канцлер також повідомив, що літні відпустки австрійцям планувати не варто. У тому числі й тому, щоб уникнути другої хвилі зараження (за умови, що в Австрії вже все буде добре, а в інших – ще ні).

"Доки не буде вакцини чи дієвих ліків, це захворювання нас супроводжуватиме. Доти не буде й тієї свободи подорожей, яку ми всі знали. Тестування дадуть змогу зробити значний прогрес, і ми краще навчимося, як жити з цим захворюванням. Але ясно одне: справжнім "гейм-чейнджером" будуть лише вакцина чи ліки", – заявив Курц.

В Австрії вже запущено додаток для смартфонів Stopp Corona, який фіксує зустрічі людей, щоб пізніше повідомляти про контакти з інфікованою коронавірусом особою. Ця програма Австрійського Червоного Хреста, встановлення якої наразі добровільне, є "хорошою основою" для професійного трекінкового додатку, повідомляв у тому ж інтерв’ю Курц.

"Найважливіше – дисципліновано дотримуватися усіх наявних заходів. Якщо ми цього не зробимо, то буде неможливо втілити цей презентований мною амбіційний план. Наша мета – швидше, ніж інші, вийти з кризи. Але це можливо лише, якщо ми будемо триматися разом", – наголосив глава австрійського уряду після презентації "дорожньої карти".

Василь Короткий, Відень