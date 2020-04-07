Євросоюз дає понад €15 мільярдів країнам-партнерам

Євросоюз виділить 15 млрд євро країнам-партнерам по всьому світу для боротьби з COVID-19.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Повний текст її виступу можна побачити на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Ми стикаємося з дійсно глобальною пандемією. З часів, коли перший випадок захворювання став відомим у ВООЗ, вірус досяг майже кожної країни світу. Його швидке розповсюдження вже спричинило величезну глобальну шкоду для системи охорони здоров’я, у соціальній та економічній сферах», - зауважила президент Єврокомісії.

Вона висловила впевненість, що світ зможе перемогти у боротьбі з цим вірусом, але лише за умови глобальної координації зусиль. Саме тому Євросоюз має намір підтримати своїх партнерів по усьому світові. «З цих міркувань Європейський Союз надає понад 15 млрд євро для допомоги партнерам по усьому світу в боротьбі проти коронавірусу. Більше грошей надійде також від наших національних урядів в «командному» європейському дусі. Це дозволить задовольнити негайні потреби у секторі охорони здоров’я і має підтримати економіку в цих країнах, щоб утримати людей на робочих місцях», - повідомила президент Єврокомісії.

Вона висловила особливе занепокоєння ситуацією в Африці, де країни континенту можуть зіткнутися з проблемами, які нині долає Європа, вже за кілька тижнів.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними Worldmeters, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.