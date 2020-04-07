Великдень у світі: у колі родини, зі Святим Письмом і благословенням глави сімейства

Церквам довелося зважитися на важкий вибір – заради життя людей відступити від традицій

Цього року Великдень за обома календарями – 12 та 19 квітня – відзначатиметься по-особливому, адже припадає на період розпалу пандемії коронавірусу. Масові заходи в більшості країн Заходу заборонено, тож молитися, святити паски та крашанки християнам доведеться вдома, біля екранів телевізорів, комп’ютерів, смартфонів. Суворі карантинні обмеження призвели до віртуалізації християнських обрядів. Про особливості цьогорічного святкування Воскресіння Хрестового розповідають власні кореспонденти Укрінформу.

ВСЕЛЕНСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ: дотримання карантину та турбота про безхатченків

Священний Синод Вселенського патріархату в Стамбулі припинив проведення всіх масових богослужінь на Фанарі ще в середині березня – до кінця місяця, а потім подовжив його до подальшого повідомлення, що залежатиме від темпів розвитку пандемії коронавірусу.

Насправді, богослужіння на Фанарі не припинилися. Вони як у всьому світі перейшли в закритий режим. У зв'язку з «винятковою ситуацією» Божественні літургії відбуваються за участі Вселенського Патріарха Варфоломія та обмеженого кола священників «за закритими дверима», доєднатися до них можна на сторінці Вселенського Патріархату у Facebook. Такого самого формату Вселенський Патріархат дотримуватиметься й надалі, протягом Страсного тижня, звершуючи передвеликодні богослужіння та таїнства.

Патріарх Варфоломій / Фото: EPA

Цьому прикладу слідують й інші православні церкви, ухваливши відповідні рішення про заборону масових богослужінь на синодах.

У Вселенському Патріархаті також виявляють повагу до встановлених у Туреччині карантинних обмежень і запропонували турецькому уряду фінансову підтримку в еквіваленті 50 тисяч євро для допомоги безхатченкам в умовах поширення коронавірусу.

Цього року, звертаючись до пастви напередодні нового року, Вселенський Патріарх Варфоломій побажав благословенного та плідного року, такого, що принесе більше миру світу, який відчайдушно потребує цього. Маємо віру й надію на те, що це побажання найближчим часом здійсниться.

ІЗРАЇЛЬ: сходження Благодатного вогню не скасовується

Щороку мільйони вірян в усьому світі спостерігають за сходженням Благодатного вогню в Храм Гробу Господнього в Єрусалимі. Потім цей вогонь літаками передають в усі куточки світу.

Цього року через світову пандемію храм було закрито для відвідувачів. Загалом у країні діють жорсткі карантинні обмеження – виходити з дому можна лише по продукти та ліки. У країні зафіксовано 8,6 тисячі випадків інфікування, 51 людина померла. На тлі багатотисячних жертв коронавірусу в Європі, здається, приводів для посилення наявних обмежень немає, але керівництво держави воліє не ризикувати. Ізраїль перед Великоднем – місце масового паломництва християн зі всього світу. Дійства щодо появи Благодатного вогню тут щороку чекають тисячі вірян.

Задовго до дати сходження розпочалися активні дискусії – чи відбудеться воно взагалі цього року і чи вдасться передати вогонь в інші країни.

За попереднім рішенням, зранку 18 квітня до храму пустять релігійних лідерів різних конфесій, де вони матимуть змогу спільно молитися, дотримуючись дистанції. А далі, після сходження Благодатний вогонь відвезуть в аеропорт, звідки він полетить далі – у різні країни, зокрема в Україну, несучи радість доброї звістки. Адже диво, яке відбувається щороку багато століть поспіль, скасувати ніхто не наважиться.

ІТАЛІЯ: папська Літургія без парафіян

Папа Римський молиться на порожній площі Святого Петра у Ватикані, доступ на яку закрито ще з 10 березня… Ці світлини облетіли весь світ і стали сумним символом пандемії. Тиждень тому 83-річний понтифік звернувся до вірян по всьому світу зі своєю особливою молитвою – «Місту та світу» (Urbi et Orbi), яку зазвичай виголошує на Різдво й Великдень. В Італії, охопленій вогнем коронавірусу, де наразі найбільше жертв – майже 16 тисяч, ця молитва, так само, як і згадка про потужний шторм, у який потрапили Христос та його учні, стала закликом до католиків усього світу вірити та не здаватися перед смертельною небезпекою.

Папа Римський / Фото: PAP

У Вербну неділю Папа Франциск уперше провів святкову месу в соборі Святого Петра без вірян.

В Італії понад 140 парафій, а похід у церкву на недільне, не кажучи вже про Великоднє, богослужіння, для багатьох італійців, особливо похилого віку, – особлива подія. До неї готуються, обговорюють з родичами та друзями, вбираються якнайкраще, ідуть сім’ями. Завжди, але не цього року.

Додає складнощів і втручання окремих політиків у цю, далеку від політики, справу. Наприклад, лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні, між іншим, давній кремлівський лобіст, який вже заявляв про можливий вихід країни з ЄС через зволікання з допомогою в боротьбі проти коронавірусу, закликав священників відкрити всі церкви в країні у Великодню неділю, аби «долучити до боротьби проти коронавірусу непорочне серце Марії». Священнослужителі відповіли на такі провокації лаконічно: «церкви закриті, тому що священники поважають закон нашої країни», «ми думаємо про людей, шукаємо не популярності, а загального блага».

Ватикан уже оприлюднив графік святкових богослужінь з уточненням, що всі заходи відбуватимуться без безпосередньої участі парафіян.

Уперше графік Папи Римського на Страсний тиждень не передбачає месу, яку зазвичай він править уранці в Чистий четвер. Також Папа вперше правитиме вечірню месу Господню у Ватикані, а не традиційно у в'язниці, лікарні чи іншій установі. Так само не буде традиційного омовіння ніг, а Хресна хода пройде перед базилікою Святого Петра. Великоднє богослужіння почнеться о 21:00 11 квітня, а на наступний день, об 11-й ранку Папа Римський звернеться до вірян з проповіддю та благословенням. Італійці зможуть спостерігати за урочистостями по телебаченню або онлайн.

ФРАНЦІЯ: сповідь по телефону неприпустима

Страсний тиждень і Великдень у Франції проходять у режимі жорсткого карантину. Церква неухильно дотримується вимог уряду, серед яких – заборона групових зібрань.

«У храмах слід докласти максимальних зусиль, щоб гідно й молитовно провести ці дні, дотримуючись санітарних правил... Відомо, що цього року ми не зможемо відчинити двері наших церков для вірних під час богослужінь», – звернувся до священників і вірян апостольський адміністратор Єпархії Святого Володимира Великого в Парижі Української греко-католицької церкви владика Гліб.

Владика Гліб / Фото: https://synod.ugcc.ua

Це звернення стосується греко-католиків Франції, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та Швейцарії.

Інші церкви так само виконують вимоги щодо карантину, визначені світською владою.

Упродовж Страсного тижня і великодньої неділі літургія у храмах правитиметься. А служба транслюватиметься наживо через інтернет. На єпархіяльних та парафіяльних інтернет-сторінках оприлюднено час трансляцій богослужінь у різних храмах і каплицях.

Віруючих заохочують молитися вдома – поставити ікону, свічку, хрест, покласти Святе Письмо й зібратися всією родиною, зокрема, під час прямих трансляцій.

«Якщо не маєте доступу до трансляції богослужінь, заохочую самостійно заглиблюватися в таїнство, яке ми в часи Страсного тижня і Великодня переживаємо», – радить владика Гліб.

Благословення пасок і великодніх страв відбуватиметься віртуально – через інтернет або біля храмів – із забезпеченням належної дистанції між вірними.

У католиків і греко-католиків також продовжено час великодньої сповіді. Сповідатися можна буде упродовж місяці після завершення карантину. Нині це таїнство здійснювати неможливо – виняток лише для хворих (із забезпеченням належних заходів захисту).

Категорично неприпустимим вважається сповідування по телефону або через інтернет. Для цього таїнства необхідна особиста присутність священника.

БЕЛЬГІЯ: як побачите незнайомця на березі моря – дзвоніть у поліцію

У Бельгії Римська католицька церква оголосила, що всі релігійні служби будуть призупинені принаймні до 19 квітня.

Вербна неділя, Чистий четвер, Страсна п’ятниця, Великдень та Світлий понеділок відзначатимуться без відвідання храмів.

Водночас у деяких приходах у неділю, 12 квітня, буде організовано трансляцію онлайн, віряни зможуть спостерігати за Великоднею месою по телевізору, на комп’ютері, телефоні чи слухати її по радіо.

Причастя, що мали проводитися до 19 квітня, відкладено. Конференція єпископів Бельгії офіційно дозволила людям відкласти таки сповідь на пізніше – до послаблення карантинних заходів.

Поки що церкви залишатимуться відкритими для індивідуальних відвідань, якщо з боку владних структур не надійде особливих розпоряджень.

Церемонії поховання на сьогодні обмежено до 15 осіб, з обов’язковим дотриманням «соціального дистанціювання» у 1,5 метра.

Поліція здійснює заходи з обмеження масових гулянь, які зазвичай відбуваються під час великодніх канікул. Вихід із домівок дозволено лише за поважних причин, наприклад, до магазину, на пошту чи в аптеку. Суворо заборонено відвідувати парки та інші місця масового відпочинку.

Під час свят вживатимуться додаткові заходи, щоб не допустити приїзду відпочивальників на морське узбережжя. Туристи, які ігнорують відповідні попередження, ризикують отримати штраф у 250 євро.

Поліція приморських міст закликала громадян інформувати правоохоронців про появу на узбережжі «немісцевих».

ПОЛЬЩА: святкові страви благословить глава сімейства

Святкування цьогорічного Великодня запам’ятається полякам та й, очевидно, християнам усього світу надовго.

Світська влада в Польщі минулого тижня надіслала чіткий меседж жителям країни. «На свята треба відмовитися від подорожей і залишатися дома», – зазначив кілька днів тому голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський висловив переконання, що контакти з навколишніми за святковим столом на цьому складному етапі пандемії можуть бути «величезною загрозою».

«Це свято нового життя, і треба, щоб воно таким залишалося, – наголосив Шумовський. – Постараймося, щоб Великдень був символом життя, а не епідемії, яка може зрости в багато разів, якщо ми інтенсифікуємо наші безпосередні контакти».

Примас Польщі Войцєх Поляк / Фото: PAP

Значно важче це рішення далося польській церкві. Єпископи під час недільних проповідей у порожніх костелах уперше у своєму житті змушені були закликати вірян молитися й переживати свято Воскресіння не у храмах, а дома. Примас (верховний архієпископ) Польщі Войцєх Поляк запросив християн «бути онлайн і єднатися в молитвах разом зі священниками». Він зауважив, що в ці дні наростатиме спокуса все кинути й повернутися до попереднього ритму життя. «Але не можна. Не можна наражати своє життя і життя інших на небезпеку. Можливо, ми починаємо відчувати злість, нетерплячість або якусь апатію і безнадію, чи, не приведи Господи, відчай. Ми не можемо піддаватися цьому», – наголосив Поляк.

Під час таїнства сповіді секретар Конференції єпископату Польщі єпископ Артур Мізинський радить дотримуватися максимальних заходів безпеки та особистої гігієни.

У Велику п’ятницю перед Воскресінням він закликав поставити в домівках хрести й віддавати їм особливу шану.

Єпископ підкреслив, що віряни не зможуть святити великодні страви в костелах. Натомість святковий стіл має поблагословити молитвою глава сімейства. Слова молитви для благословення великодніх страв віряни зможуть знайти на сайтах парафій і єпископату Польщі.

АВСТРІЯ: п’ятеро на літургії і п’ятеро вдома

В Австрії жорсткі заходи з обмеження соціальних контактів дають свій результат: протягом останніх днів фіксується зменшення темпів зростання нових випадків інфікування коронавірусом, у середньому протягом останніх 4 діб цей показник становить усього 3,66%. З огляду на таку тенденцію, в уряді Австрії обережно заявили про можливість послаблення деяких обмежень та поетапного відкриття закладів торгівлі.

Однак цього точно не слід очікувати до Великодня (12 квітня). Саме з Пасхальними святами влада пов’язує можливий спалах інфікувань.

Себастіан Курц

«Давайте в цьому році відмовимося від усього того, що ми цінуємо на Великдень, щоб захистити себе та людей, яких любимо. Давайте відмовимося від сімейних святкувань та спільних зібрань, оскільки саме тут може бути небезпека для найрідніших нам людей», – заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц у парламенті.

До 24 квітня закрито всі готелі, хостели, пансіонати, приватні апартаменти, щоб «запобігти подорожам, які можуть бути здійснені з огляду на Великодні свята, що наближаються».

Не буде й великих сімейних зібрань у квартирах та будинках австрійців. Заборонено проведення зібрань у закритих приміщеннях за участі більш як 5 осіб, які не проживають у даному домогосподарстві. Термін дії обмеження – до 13 квітня.

Наказ, про який широка громадськість дізналася 4 квітня, викликав неабияку критику – як з боку опозиції, так і з боку пересічних громадян.

У міністерстві, що опікується охороною здоров’я, поспішили заявити, що нова заборона спрямована передусім проти молодіжних «корона-вечірок», і пояснили: якщо в одному домогосподарстві проживає, наприклад, 4 особи, то до них можуть прийти ще п’ятеро.

Щодо пасхальних богослужінь Католицької церкви Австрії, то, відповідно до рішення єпископської конференції, літургії в приходах мають проводитися за участю не більш як 5 осіб: самого священника та чотирьох прихожан. Усі вони мають бути здоровими та не належати до груп ризику, а також максимально репрезентувати громаду.

В ідеалі в такому форматі мають проводитися всі богослужіння протягом усього великоднього тижня. Крім того, ухвалено рішення про відмову від цілування хреста у Страсну п’ятницю, замість цього достатньо йому вклонитися.

Більшість же католиків відзначатимуть головне християнське свято за допомогою ЗМІ та інтернету, де вестимуться прямі трансляції літургій.

«Особливі часи потребують особливих рішень», – зазначено в рекомендаціях єпископської конференції.

ФРН: причепіть побажання на двері храму

«Пандемія не визнає свят, – заявила днями канцлер ФРН Ангела Меркель. – Думати про послаблення обмежувальних заходів зарано, щонайменше до 20 квітня».

Отже, годі й думати, що 12 квітня, коли католицький світ славить Великдень, костели буде відчинено.

«Великдень відбудеться!» – упевнено заявив голова Німецької єпископської конференції Георг Батцінг. Хоч і без традиційної меси та богослужіння з хресною ходою, але долучитися до молитви можна за допомогою телебачення та соцмереж. Церемонії пропонує портал www.kirchevonzuhause.de (Церква вдома).

У багатьох місцях у Страсний тиждень можна буде зайти для особистої молитви або щоб поставити свічку. Але тільки не в час меси. А в Людвігсбургу (земля Баден-Вюртемберг) перед католицькою церквою буде встановлено великий дерев’яний хрест, до якого можна прикріпляти нотатки зі своїми турботами та страхами. Побажання й молитви можна причепити на двері Євангельської церкви миру. На двері Кройцкірхе – квіти та листівки з великодніми побажаннями.

«Жодних подорожей і відпусток», – суворо попередила співвітчизників фрау Меркель. Поліція стежитиме за автобанами, адже пересування по території держави обмежене. Шляхи, по яких можна дістатися популярних місць відпочинку в землях Мекленбург-Передня Померанія і Шлезвіг-Гольштейн, із п’ятниці до понеділка будуть зовсім закриті.

Також заборонено влаштовувати пікніки за межами власних будинків.

Німці традиційно затоварюються перед Великоднем у Чистий четвер і Велику суботу. Влада вже котрий день наполегливо закликає людей зробити закупи в інші дні, аби запобігти накопиченню людей, що зведе нанівець вимогу тримати двометрову дистанцію. Водночас у ці два дні час роботи багатьох магазинів буде подовжено, до них запускатимуть групами, тож не виключено, що доведеться чекати в черзі на вулиці.

США: за спасіння від коронавірусу

Великдень у Сполучених Штатах, як очікують самі американці, має ознаменувати початок спаду масштабної захворюваності й смертності від COVID-19 у країні. Коронавірус завдав серйозного удару по США, і днями президент Трамп оголосив, що прийдешній тиждень буде найскладнішим для американського народу.

За прогнозами фахівців, саме в середині квітня у США очікується пік, після якого динаміка заражень піде на спад. Тож молитви у храмах усіх релігій і конфесій Америки присвячені спасінню – аби людству вдалося якнайшвидше знайти спосіб подолання нової хвороби.

Дональд та Меланія Трамп

Тим часом усі масові заходи, присвячені, зокрема, Святу Христового Воскресіння, скасовано. Ще в березні стало відомо, що в Білому домі не відбудеться традиційного щорічного великоднього заходу для дітей. Він зазвичай проходить під патронатом першої леді США на галявині Білого дому, і в ньому також бере участь президент. «Здоров’я і безпека всіх американців мають бути першочерговим завданням, особливо зараз», – заявила Меланія Трамп.

Водночас у церквах тривають служби в онлайн-режимі. Губернатори більшості американських штатів видали накази про запровадження суворого карантину, обмеживши вихід людей з дому випадками, коли це викликано життєво важливою необхідністю.

Отже, і святкування Великодня в Америці, як очікується, відбуватиметься віртуально. Митрополит Філадельфійський УГКЦ у США Борис Ґудзяк звернувся до парафіян із такими словами: «Багато чого немає і не буде цього року, цього Великодня. Не буде масового посвячення лози, не будемо гратися «не я б'ю, а лоза б'є», не буде посвячення пасок. Але цей Великдень буде незабутнім».

Тим часом церкви в Сполучених Штатах, які сповідують християнську релігію, уже оприлюднили на своїх веб-сайтах графіки служінь перед Великоднем, який уперше за всю історію відзначатиметься через Всесвітню мережу.

КАНАДА: більше 20 не збиратися

Оскільки на більшості території країни заборонено збиратися групами більш як 20 осіб, церковні служби у звичному форматі припинилися і перейшли у режим онлайн. Небезпека нового коронавірусу не залишила іншого вибору.

З огляду на барвистий соціально-релігійний склад населення Канади, політичне керівництво країни намагається дистанціюватися від релігійних справ і наполегливо радить усім віруючим залишатися вдома. Хоча офіційних наказів про закриття релігійних закладів світська влада не видавала, багато з них ухвалили таке рішення самостійно.

Минулого місяця лідери понад 80 канадських релігійних течій закликали своїх вірних дотримуватися рекомендованих медиками принципів фізичного дистанціювання.

А головний санітарний лікар провінції Британська Колумбія Бонні Генрі у п’ятницю закликала парафіян усіх конфесій приготуватися до безпечної віддаленої участі в традиційних церемоніях за допомогою інтернету.

Ольга Будник, Андрій Лавренюк, Дмитро Шкурко, Юрій Банахевич, Василь Короткий, Ольга Танасійчук, Ярослав Довгопол, Максим Наливайко