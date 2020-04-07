Трамп пропонує для Джонсона експериментальне лікування COVID-19

Таке рішення з’явилося після того, як з'ясувалося, що Джонсон перебуває у реанімації, повідомляє The Guardian.

«Я попросив дві провідні (фармацевтичні американські – ред.) компанії... Вони прийшли з рішеннями і просто виконали неймовірну роботу - і я попросив їх негайно зв’язатися з Лондоном… Вони справді мають передові терапевтичні засоби... і вже приїхали до Лондона. У лондонському офісі є все, що їм потрібно. Ми побачимо, чи можемо ми допомогти. Ми зв’язалися з усіма лікарями Бориса (Джонсона – ред.), і побачимо, що буде", - сказав Трамп під час вечірнього пресбрифінгу у понеділок.

Водночас Трамп не назвав компанії та ліки, які мав на увазі. Але раніше у понеділок він провів конференцію з приводу терапевтичних препаратів із керівниками чотирьох фармацевтичних та біотехнологічних компаній США: Amgen, Genetech, Gilead та Regeneron.

«Нам дуже прикро почути, що сьогодні вдень його (Джонсона - ред.) перевели в реанімацію, всі американці моляться за його одужання», - сказав президент США, назвавши Джонсона «гарним другом».

Читайте також: Джонсон провів ніч у реанімації

Як повідомлялося, глава уряду Великої Британії Борис Джонсон провів ніч на вівторок у відділенні інтенсивної терапії через загострення симптомів коронавірусу.

Британський 55-річний прем'єр був госпіталізований в Лондоні у неділю ввечері.

Фото: АА