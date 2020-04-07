У Словаччині обмежать пересування громадян на шість днів

Жителям Словаччини на шість днів, зокрема на Великодні свята, дозволять виходити з дому лише в окремих випадках.

Про це оголосив прем’єр-міністр країни Ігор Матович, повідомляє The Slovak Spectator.

"Мета заходів - уникнути зайвих подорожей, зустрічей людей і, таким чином, уникнути зараження наших рідних та друзів", - наголосив Матович.

Як зазначається, рішення було ухвалене після переговорів у неділю між кризовим урядовим штабом та експертною радою, яку запросили взяти участь у прийнятті рішення. Колектив складався з провідних інфекціоністів країни та фахівців з інших галузей медицини.

З огляду на їхні рекомендації, уряд ухвалить законодавство про обмеження вільного пересування людей. Обмеження застосовуватимуться з 8 до 13 квітня.

Серед винятків - поїздки на роботу, у супермаркет, відвідування лікаря, догляд за родичами чи допомога сусідам, похорони, виїзди на природу, але лише в межах району, в якому живе людина.

Прем'єр обмірковував повну заборону на пересування під час Великодня. Також розглядався варіант повністю закрити столицю Братиславу. Однак ці заходи поки не впроваджуються.

За даними сайту Worldometer, станом на 7 квітня, у Словаччині зафіксовано 534 випадки коронавірусу та 2 смерті.