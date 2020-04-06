Китай поставив до ЄС 50 тонн захисного обладнання для боротьби з коронавірусом

Китай поставив до Євросоюзу 50 тонн захисного медичного обладнання для боротьби з коронавірусом, яке було негайно направлено для допомоги Італії.

Таку інформацію в понеділок під час онлайн-брифінгу для преси журналістам надав речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"50 тонн захисного обладнання, що було направлено з Китаю до ЄС, вже прибули до Риму, після угоди, яка минулого місяця була досягнута між президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єром Держради Китайської Народної Республіки Лі Кецяном. Надзвичайний координаційний центр Єврокомісії спрямував цю допомогу до Італії. Варто нагадати, що ЄС також поставив Китаю близько 56 тонн захисного одягу, засобів дезінфекції та медичних масок на під час сплеску пандемії. Тож міжнародна солідарність продовжується", - сказав речник ЄС.

За інформацією Єврокомісії, китайський літак доставив до Італії 2 мільйони хірургічних масок, 200 000 масок типу N95 та 50 тисяч наборів для тестування.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом по всьому світу становить 1 284 754 – в тому числі 70 320 летальних випадків, 271 731 особа одужала.

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