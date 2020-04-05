В Ірані від коронавірусу померли понад 3 600 осіб

В Ірані внаслідок інфікування коронавірусом померли 3603 особи, одужали 22011. Загальна кількість інфікованих становить 58226.

За минулу добу 151 особа померла, виявлено 2483 нових випадки інфікування, повідомляє IRNA із посиланням на керівника управління зв’язків з громадськістю МОЗ Ірану Кіануша Джаханпура.

«22 011 осіб із загальної кількості 58226 інфікованих коронавірусом вижили, а 3603 померли», - повідомив Джаханпур.

За його словами, за останню добу виявлено 2483 нові випадки інфікування, загинула 151 особа.

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Він також зазначив, що 4077 пацієнтів наразі - у критичному стані.

Сьогодні в Ірані оголосили про нові заходи боротьби з коронавірусом, це скорочення годин роботи в офісах, продовження заборони масових зборів, у тому числі релігійних попри наближення релігійного свята Рамазан, часткове обмеження руху приватного транспорту, особливо в регіони, де великий рівень інфікування, продовжено карантин у навчальних закладах.

Поки що обмеження діють до 19 квітня.

Фото: mehrnews.com