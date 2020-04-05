В Ірані від коронавірусу померли понад 3 600 осіб
За минулу добу 151 особа померла, виявлено 2483 нових випадки інфікування, повідомляє IRNA із посиланням на керівника управління зв’язків з громадськістю МОЗ Ірану Кіануша Джаханпура.
«22 011 осіб із загальної кількості 58226 інфікованих коронавірусом вижили, а 3603 померли», - повідомив Джаханпур.
За його словами, за останню добу виявлено 2483 нові випадки інфікування, загинула 151 особа.
Він також зазначив, що 4077 пацієнтів наразі - у критичному стані.
Сьогодні в Ірані оголосили про нові заходи боротьби з коронавірусом, це скорочення годин роботи в офісах, продовження заборони масових зборів, у тому числі релігійних попри наближення релігійного свята Рамазан, часткове обмеження руху приватного транспорту, особливо в регіони, де великий рівень інфікування, продовжено карантин у навчальних закладах.
Поки що обмеження діють до 19 квітня.
Фото: mehrnews.com