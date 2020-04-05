Європі потрібен "план Маршалла" - глава Єврокомісії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що бюджету ЄС потрібні масштабні інвестиції.

Про це в неділю, 5 квітня, вона написала в гостьовому коментарі в газеті Welt am Sonntag, повідомляє DW.

"Нам потрібен "план Маршалла" для Європи. Необхідно інвестувати мільярди євро сьогодні, щоб запобігти катастрофі в майбутньому", - заявила фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії впевнена, що Європа незабаром знову "твердо стоятиме на ногах", а нинішня криза створить відчуття єдності серед європейських націй.

Європа зараз є епіцентром пандемії коронавірусу і найбільше постраждала від нього. За даними агенції AFP, в європейських країнах підтверджені понад 627 тисяч випадків зараження SARS-CoV-2, померли понад 46 тисяч людей.

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План Маршалла, що передбачав допомогу з боку США в розмірі мільярдів доларів, був ухвалений у 1948 році американським держсекретарем Джорджем Маршаллом. Він допоміг відновити європейську економіку, зруйновану після Другої світової війни.

Фото: EPA