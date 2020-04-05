Турецькі авіалінії скасовували всі внутрішні рейси

Національна турецька авіакомпанія "Турецькі авіалінії" у зв’язку із пандемією COVID-19 припинила всі внутрішні рейси до 20 квітня.

Про це повідомив гендиректор компанії Білал Екші, інформує власкор Укрінформу.

"В рамках заходів, вжитих у зв’язку з епідемією коронавірусу, до 20 квітня припиняємо свої рейси до 14 великих міст", - йдеться у повідомленні.

За раніше введеними обмеженнями, компанія до 1 травня мала намір здійснюватися авіарейси всередині країни, обмеживши сполучення 14-ма найбільшими містами.

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Нагадаємо: у ніч з 3 на 4 квітня в Туреччині було посилено карантинні заходи. Зокрема особам, молодшим 20 років, заборонено виходити на вулицю, всі зобов’язані носити захисні маски, на 15 днів закрито в’їзд та виїзд автотранспорту до 30 великих міст та провінції Зонгулдак.