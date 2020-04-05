Кількість інфікованих у США сягнула 300 тисяч

У США в суботу офіційно зареєстровано понад 300 тисяч людей, які отримали підтвердження у тестах на коронавірус COVID-19.

Про це свідчать дані статистики, наведеної Медичним університетом ім. Джона Гопкінса, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Так, станом на 17-ту годину суботи за місцевим часом у США налічується 301 902 інфікованих особи. Загальна кількість померлих становить 8 175 осіб. Водночас, 14 505 пацієнтів повністю одужали.

Найбільш напружена епідеміологічна ситуація в США спостерігається в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі й Мічиган. Місцева влада там застосовує надзвичайних заходів: розгортаються польові госпіталі, з інших штатів перекидаються карети швидкої та медперсонал, залучений персонал Національної гвардії.

Нагадаємо: Сполучені Штати залишаються на першій позиції за кількістю хворих коронавірусом у світі. За ними йдуть Іспанія (124,7 тис. хворих), Італія (124,6 тис.), Німеччина (95,6 тис.) й Франція (90,8 тис.).

Загалом у світі нараховується понад 1,187 млн інфікованих, 64 тисячі загиблих та понад 245,9 тисячі тих, хто повністю одужав.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG