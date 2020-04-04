Канада виділила $100 мільйонів на продовольчу допомогу населенню

Канада передасть 100 млн доларів (близько 75 млн USD) кільком благодійним організаціям для забезпечення продуктами нужденних громадян.

Про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає кореспондент Укрінформу.

“Уряд надасть $100 мільйонів, аби вдовольнити нагальні потреби у продовольстві уразливих громадян, у тому числі представників корінних народів та мешканців північних територій”, - зазначив Трюдо.

За його словами, виділені кошти “допоможуть упевнитися, що організації можуть закуповувати та доставляти продовольство тим, хто цього потребує.

В офісі прем'єра додали, що організації, які отримають державне фінансування, зможуть використати його, аби продовжити свою важливу роботу в умовах карантину.

“Вони матимуть змогу використати кошти для купівлі чи оренди обладнання й інших речей, що допоможуть вдовольнити потреби населення та подолати ризики здоров’ю, які створює Covid-19”, - пояснили в офісі Трюдо.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 квітня у Канади підтверджено понад 11 тис. випадків зараження Covid-19. Хвороба забрала 152 життя.