Канада завершила ратифікацію угоди про вільну торгівлю зі США та Мексикою

Канада завершила ратифікацію угоди про вільну торгівлю зі США та Мексикою

Укрінформ
Канада завершила процедуру ратифікації нової Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА) зі США та Мексикою.

Про це в Оттаві заявила віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Канада повідомила США та Мексику про завершення внутрішнього ратифікаційного процесу нової НАФТА. Це - важливий крок на шляху до імплементації цієї важливої торговельної угоди", - сказала Фріланд.

Вона додала, що Канада має намір "продовжити співпрацю із США та Мексикою у визначенні взаємовигідної дати набуття угодою чинності". "Ми хочемо упевнитися, що нова НАФТА сприятиме швидкому економічному відновленню, щойно ми здолаємо пандемію COVID-19, а ми здолаємо", - зазначила віцепрем’єр.

За її словами, нова НАФТА "вигідна канадцям в усіх регіонах країни та галузях економіки". "Сподіваюся, що після цього кроку нова НАФТА набуде чинності цього року", - підсумувала Фріланд.

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В тексті нової НАФТА вказано, що угода набуває чинності у перший день третього місяця, що минув з часу завершення останньою державою усіх ратифікаційних процедур. Таким чином, найраніше нова угода може почати працювати 1 липня.

Як повідомлялося, оригінальна Північноамериканська угода про вільну торгівлю була укладена між Мексикою, США та Канадою у 1994 році. До моменту припинення існування у 2018-му вона охоплювала найбільшу в світі регіональну зону вільної торгівлі з населенням в 478 млн осіб і сукупним ВВП у розмірі 20,7 трлн дол., тобто близько 30% світового ВВП. Перемовини про перегляд умов цієї угоди були розпочаті з ініціативи президента США Дональда Трампа й тривали більше двох років.

Мексика ще наприкінці грудня ратифікувала нову угоду, а в січні процес її ратифікації завершився у США.

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