Канада завершила ратифікацію угоди про вільну торгівлю зі США та Мексикою
Про це в Оттаві заявила віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Канада повідомила США та Мексику про завершення внутрішнього ратифікаційного процесу нової НАФТА. Це - важливий крок на шляху до імплементації цієї важливої торговельної угоди", - сказала Фріланд.
Вона додала, що Канада має намір "продовжити співпрацю із США та Мексикою у визначенні взаємовигідної дати набуття угодою чинності". "Ми хочемо упевнитися, що нова НАФТА сприятиме швидкому економічному відновленню, щойно ми здолаємо пандемію COVID-19, а ми здолаємо", - зазначила віцепрем’єр.
За її словами, нова НАФТА "вигідна канадцям в усіх регіонах країни та галузях економіки". "Сподіваюся, що після цього кроку нова НАФТА набуде чинності цього року", - підсумувала Фріланд.
В тексті нової НАФТА вказано, що угода набуває чинності у перший день третього місяця, що минув з часу завершення останньою державою усіх ратифікаційних процедур. Таким чином, найраніше нова угода може почати працювати 1 липня.
Як повідомлялося, оригінальна Північноамериканська угода про вільну торгівлю була укладена між Мексикою, США та Канадою у 1994 році. До моменту припинення існування у 2018-му вона охоплювала найбільшу в світі регіональну зону вільної торгівлі з населенням в 478 млн осіб і сукупним ВВП у розмірі 20,7 трлн дол., тобто близько 30% світового ВВП. Перемовини про перегляд умов цієї угоди були розпочаті з ініціативи президента США Дональда Трампа й тривали більше двох років.
Мексика ще наприкінці грудня ратифікувала нову угоду, а в січні процес її ратифікації завершився у США.