Канада завершила ратифікацію угоди про вільну торгівлю зі США та Мексикою

Канада завершила процедуру ратифікації нової Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА) зі США та Мексикою.

Про це в Оттаві заявила віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Канада повідомила США та Мексику про завершення внутрішнього ратифікаційного процесу нової НАФТА. Це - важливий крок на шляху до імплементації цієї важливої торговельної угоди", - сказала Фріланд.

Вона додала, що Канада має намір "продовжити співпрацю із США та Мексикою у визначенні взаємовигідної дати набуття угодою чинності". "Ми хочемо упевнитися, що нова НАФТА сприятиме швидкому економічному відновленню, щойно ми здолаємо пандемію COVID-19, а ми здолаємо", - зазначила віцепрем’єр.

За її словами, нова НАФТА "вигідна канадцям в усіх регіонах країни та галузях економіки". "Сподіваюся, що після цього кроку нова НАФТА набуде чинності цього року", - підсумувала Фріланд.

Читайте також: Канада підготує 24 тисячі військових до боротьби з коронавірусом

В тексті нової НАФТА вказано, що угода набуває чинності у перший день третього місяця, що минув з часу завершення останньою державою усіх ратифікаційних процедур. Таким чином, найраніше нова угода може почати працювати 1 липня.

Як повідомлялося, оригінальна Північноамериканська угода про вільну торгівлю була укладена між Мексикою, США та Канадою у 1994 році. До моменту припинення існування у 2018-му вона охоплювала найбільшу в світі регіональну зону вільної торгівлі з населенням в 478 млн осіб і сукупним ВВП у розмірі 20,7 трлн дол., тобто близько 30% світового ВВП. Перемовини про перегляд умов цієї угоди були розпочаті з ініціативи президента США Дональда Трампа й тривали більше двох років.

Мексика ще наприкінці грудня ратифікувала нову угоду, а в січні процес її ратифікації завершився у США.