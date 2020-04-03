Міністри закордонних справ ЄС обговорять, як боротися з фейками про коронавірус

Міністри закордонних справ ЄС обговорюють під час своєї неформальній відеоконференції 3 квітня низку питань, включно дезінформацію щодо коронавірусу.

Про це повідомила офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Однією з великих тем на порядку денному сьогодні є координація дій: як в часи кризи Європа може діяти разом і солідарно… Також будуть дискутувати на теми стосовно міжнародної реакції на пандемію, які кроки можуть вжити міжнародні організації, що може та повинна зробити Європа, а також обговорять питання кампаній дезінформації», - сказала Адебар.

Вона не виключила, що міністри запропонують під час відеоконференції конкретні проєкти щодо боротьби з фейками. За словами дипломата, всі останніми днями бачили, як розповсюджується, зокрема через соцмережі, інформація, яка не відповідає дійсності. Допомогти в цьому може прозорість і надання реальної інформації про поширення вірусу і конкретні заходи. «Дезінформації треба протиставляти факти», - підкреслила Адебар.

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Представник МВС Німеччина Бйорн Грюневельдер підтвердив, що й на національному рівні також спостерігаються намагання поширення фейкових новин. У таких випадків уряд так само виходить з того, що найкращою зброєю проти фейків є надання прозорої, заснованої на фактах інформації.