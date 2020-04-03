Трампу зробили новий експрес-тест на коронавірус

Президент США Дональд Трамп пройшов експрес-тест на коронавірус COVID-19, результат – негативний.

Про це йдеться у листі лікаря Білого дому Шона Конлі, повідомляє CNN.

«Сьогодні вранці президента знову перевірили на COVID-19, використовуючи новий експрес-тест. Він здоровий і не має жодних симптомів», - зазначив Конлі.

Цього разу Трамп скористався новим тестом, який показує результат через 15 хвилин.

Під час брифінгу у Білому домі 2 квітня президент США сам прокоментував результати тесту.

За словами, він здав його «з цікавості, щоб подивитися, як швидко він працює». «Я витратив буквально одну хвилину на здачу тесту. Я думаю, потім пішло 14-15 хвилин (на результати - ред.). Я зайнявся роботою, не чекав їх ... вони (лікарі – ред.) сказали: у президента негативний аналіз на наявність COVID-19», - заявив Трамп.

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Як повідомляв Укрінформ, у середині березня Трампа вже перевіряли на коронавірус після того, як у кількох осіб, з якими він контактував, виявили COVID-19. Коронавірус у Трампа не підтвердився.

У світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.

Фото: The White House