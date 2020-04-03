У Малаві підтвердили перші випадки коронавірусу
Укрінформ
У південноафриканській країні Малаві повідомили про перші три підтверджені випадки коронавірусу.
Про це з посилань на уряд країни, повідомляє ВВС.
«Малаві повідомила про перші три підтверджені випадки коронавірусу», - йдеться в повідомленні.
Перший випадок було виявлено у 61-річної жінки, яка нещодавно поїхала в Індію відвідати своїх родичів.
Двоє з її контактів - її домашній працівник і родич, також дали позитивний результат на COVID-19.
До цього моменту південноафриканська країна була однією з небагатьох африканських націй, які ще не повідомляли про випадки коронавірусу. Серед таких залишаються Лесото, Коморські Острови, Південний Судан і Сан-Томе і Принсіпі.