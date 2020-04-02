Каталонія просить допомоги в іспанських військових через коронавірус

Голова уряду автономного регіону Іспанії Каталонії Кім Торра не заперечує проти допомоги з боку військових центрального уряду у Мадриді у подоланні пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

"Лідер регіонального уряду Каталонії, регіону Іспанії, який найбільше постраждав від коронавірусу після столиці Мадриду, відмовився від початкового небажання свого уряду звертатися за допомогою до іспанської армії, заявивши, що будь-яка допомога буде вдячно прийнята", - йдеться у повідомленні.

Минулого місяця уряд Торри заявляв, що іспанські військові у регіоні не потрібні. Але оскільки в регіоні вже підтверджено 21 804 випадки коронавірусу та 2 093 летальні випадки унаслідок епідемії, Торра попросив допомоги в армії центрального уряду Іспанії.

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Міністр охорони здоров'я Каталонії Альба Вергес також звернувся за допомогою до іспанських військових, які вже дезінфікують будинки для людей похилого віку у регіоні та допомагають монтувати велику польову лікарню у конференц-центрі в Барселоні.

За даними іспанського МОЗ, наразі в країні вже 10 003 загиблих від коронавірусу.Загальна кількість нових випадків протягом останніх 24 годин в Іспанії зросла на 8 102 та становить 110 238.