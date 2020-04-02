У Британії новий антирекорд – за добу 569 померлих
Укрінформ
У Великій Британії кількість летальних випадків через коронавірус COVID-19 за добу зросла на 569, що стало найбільшим щоденним показником з початку пандемії у країні.
Про це повідомляє Sky News.
«У Великій Британії померло ще 569 людей, у яких виявилася позитивною реакція на коронавірус, загальна кількість смертей зросла до 2921», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це найбільше зростання з початку пандемії у країні.
Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії планують через два тижні тестувати на наявність коронавірусу COVID-19 по 25 тис. осіб на день.
За даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.
Фото: АА