У Британії новий антирекорд – за добу 569 померлих

У Великій Британії кількість летальних випадків через коронавірус COVID-19 за добу зросла на 569, що стало найбільшим щоденним показником з початку пандемії у країні.

Про це повідомляє Sky News.

«У Великій Британії померло ще 569 людей, у яких виявилася позитивною реакція на коронавірус, загальна кількість смертей зросла до 2921», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це найбільше зростання з початку пандемії у країні.

Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії планують через два тижні тестувати на наявність коронавірусу COVID-19 по 25 тис. осіб на день.

За даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.

Фото: АА