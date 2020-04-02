Кількість інфікованих COVID-19 у Бельгії перевищила 15 тисяч

За останні 24 години в Бельгії були зареєстровані 1384 нових підтверджених діагнозів COVID-19, таким чином загальна кількість хворих на коронавірус з початку пандемії досягла 15 348 людей.

Такі дані з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомляє видання The Brussels Times.

"Протягом доби ще у 1384 людей виявлені позитивні тести на коронавірус COVID-19. 912 з них проживають у Фландрії, 317 – у Валлонії, 137 – в Брюсселі, міністерство не має даних про місце проживання ще 18 осіб. Загальна кількість випадків у Бельгії з початку пандемії досягла 15 348", - йдеться у повідомленні.

Протягом дня з діагнозом коронавірус до лікарень госпіталізовані додатково 584 пацієнти, що довело їх загальну кількість до 5376. З цих людей 1 144 зараз перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Протягом цієї ж доби 363 людини були виписані з бельгійських лікарень після одужання від COVID-19.

Повідомляється також про те, що від вірусної хвороби протягом минулої доби померли 183 людини, що довело кількість загиблих від коронавірусу в Бельгії до 1011 осіб. 93 відсотки загиблих були старші за 65 років.

За даними Worldоmeter, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.

Фото: АА.