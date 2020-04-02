У Нідерландах за добу – 1083 випадки коронавірусу, 166 померлих

У Нідерландах кількість хворих на коронавірусну інфекцію зросла до 14 697.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 166 пацієнтів померло, виявлено 1 083 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 14 697 хворих і 1 339”, - поінформували в установі.

За добу в Нідерландах госпіталізовано 625 осіб з COVID-19 (загалом з початку епідемії - 5 784 інфікованих).

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах запровадили додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.

Зокрема, всі заходи та зустрічі в Нідерландах заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

У країні до 28 квітня закрито школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби.

Згідно з даними Worldоmeter, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.

Фото: АА