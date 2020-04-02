Прем'єр Словаччини пропонує повністю закрити країну на карантин

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович вважає, що найкращим способом боротьби з поширенням пандемії коронавірусу є повне закриття країни.

Про це він заявив на пресконференції у середу, повідомляє Spectator.

«Ми б закрили все, що не є необхідним... Коронавірус завдає нашій економіці збитків у розмірі 70 мільйонів євро щодня. Як довго ми можемо це приймати?» - заявив Матович.

Він додав, що з цього питання спочатку має домовитися суспільство. А діяти такі заходи, на його думку, мали би близько трьох тижнів.

Зазначається, що у разі ухвалення рішення про "закриття країни" більшості людей узагалі не дозволять виходити зі своїх будинків, будуть працювати тільки рятувальні служби і магазини з продажу предметів першої необхідності.

Однак ідея Матовича викликала критичну реакцію у декого з правлячої коаліції та опозиційних сил.

За даними Worldometer, станом на 2 квітня у Словаччині зафіксовано 426 випадків COVID-19 та 1 смерть.

У світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.