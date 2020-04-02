В Іспанії новий рекорд смертності від коронавірусу за добу – 950

За останні 24 години в Іспанії від коронавірусу (COVID-19) померли 950 людей.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

"Іспанія встановила новий сумний рекорд сьогодні через 950 померлих від коронавірус за останню добу", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, нині в країні вже 10 003 людини померли від хвороби.

Загальна кількість нових випадків за останні 24 години в Іспанії зросла на 8 102 і становить 110 238.

Водночас всього вже вилікувалося від коронавірусу 26 743 особи.

За даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 950 430 випадків COVID-19, з них 48 276 летальні, 202 627 людей одужали.

В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.

Фото: Andrea Comas