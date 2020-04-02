В Іспанії новий рекорд смертності від коронавірусу за добу – 950
Укрінформ
За останні 24 години в Іспанії від коронавірусу (COVID-19) померли 950 людей.
Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.
"Іспанія встановила новий сумний рекорд сьогодні через 950 померлих від коронавірус за останню добу", - йдеться у повідомленні.
За даними МОЗ, нині в країні вже 10 003 людини померли від хвороби.
Загальна кількість нових випадків за останні 24 години в Іспанії зросла на 8 102 і становить 110 238.
Водночас всього вже вилікувалося від коронавірусу 26 743 особи.
За даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 950 430 випадків COVID-19, з них 48 276 летальні, 202 627 людей одужали.
В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.
Фото: Andrea Comas