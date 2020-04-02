British Airways відсторонить 36 тисяч працівників
Про це повідомляє BBC.
«У Brithish Airways очікується тимчасове відсторонення від роботи 36 тисяч працівників. Авіакомпанія понад тиждень вела переговори з профспілкою Unite і отримала від неї принципову згоду на цей крок. Зараз сторони опрацьовують деталі угоди», - йдеться в повідомленні.
За домовленістю, 80% екіпажів літаків, наземного персоналу, інженерів і співробітників головного офісу буде тимчасово відсторонено від роботи.
Рішення стосуватиметься усіх співробітників аеропортів "Гатвік" і "Лондон-Сіті", у яких авіакомпанія призупинила всі операції до завершення кризи.
Очікується, що персонал отримає частину заробітної плати в межах урядової схеми збереження робочих місць. Програма покриває виплату 80% зарплати, при цьому максимум становить 2500 фунтів на місяць.
За останню добу кількість людей, які померли у Великій Британії від коронавірусу, зросла на 563 – це найбільший щоденний показник від початку епідемії.
За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.