British Airways відсторонить 36 тисяч працівників

Авіакомпанія British Airways планує тимчасово відсторонити від роботи 36 тисяч працівників через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

«У Brithish Airways очікується тимчасове відсторонення від роботи 36 тисяч працівників. Авіакомпанія понад тиждень вела переговори з профспілкою Unite і отримала від неї принципову згоду на цей крок. Зараз сторони опрацьовують деталі угоди», - йдеться в повідомленні.

За домовленістю, 80% екіпажів літаків, наземного персоналу, інженерів і співробітників головного офісу буде тимчасово відсторонено від роботи.

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Рішення стосуватиметься усіх співробітників аеропортів "Гатвік" і "Лондон-Сіті", у яких авіакомпанія призупинила всі операції до завершення кризи.

Очікується, що персонал отримає частину заробітної плати в межах урядової схеми збереження робочих місць. Програма покриває виплату 80% зарплати, при цьому максимум становить 2500 фунтів на місяць.

За останню добу кількість людей, які померли у Великій Британії від коронавірусу, зросла на 563 – це найбільший щоденний показник від початку епідемії.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.