Через "коронакризу" в Австралії майже 60 газет перестануть виходити друком

Найбільша австралійська медіа-група News Corp оголосила, що припинить друкувати близько 60 регіональних газет через спад рекламних надходжень, пов'язаний із пандемією Covid-19.

Про це повідомляє AFP.

«Це рішення далося нам важко. Криза, спричинена коронавірусом, створила небачений економічний тиск, і ми робимо все можливе, щоб зберегти якомога більше робочих місць», - заявив виконавчий голова News Corp Australіa Майкл Міллер.

Як зазначається, низка газет у штатах Новий Південний Уельс, Вікторія, Квінсленд та Південна Австралія припинять виходити у друкованому вигляді та повністю перейдуть в інтернет.

За останніми даними, у світі підтверджено 927 539 випадків коронавірусу. 46 472 хворих померли, 193 431 особа одужала.