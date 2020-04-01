Британський банк оштрафували за порушення санкцій проти Росії

Британський банк оштрафували за порушення санкцій проти Росії

Укрінформ
Уряд Британії оштрафував лондонський банк Standard Chartered PLC за порушення санкцій, які Євросоюз запровадив проти Росії за анексію українського Криму у 2014 році.

Про це повідомляє The Wall Steet Journal.

«Британський банк повинен заплатити 20,47 мільйона фунтів стерлінгів (25,41 мільйона доларів) за порушення санкцій ЄС проти Росії», - йдеться у рішенні Управління з впровадження фінансових санкцій Британії при Міністерстві фінансів Великої Британії.

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Як зазначається, штраф на Standard Chartered Bank було накладено за надання ряду позик турецькому банку DenizBank у 2014 році, який на той час був дочірньою компанією російського "Сбербанку" і перебував під санкціями.

У період з квітня 2015 року по січень 2018 року лондонський банк видав DenizBank понад 100 кредитів, а російський "Сбербанк" перебував під європейськими санкціями з 2014 року.

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