Британський банк оштрафували за порушення санкцій проти Росії
Укрінформ
Уряд Британії оштрафував лондонський банк Standard Chartered PLC за порушення санкцій, які Євросоюз запровадив проти Росії за анексію українського Криму у 2014 році.
Про це повідомляє The Wall Steet Journal.
«Британський банк повинен заплатити 20,47 мільйона фунтів стерлінгів (25,41 мільйона доларів) за порушення санкцій ЄС проти Росії», - йдеться у рішенні Управління з впровадження фінансових санкцій Британії при Міністерстві фінансів Великої Британії.
Як зазначається, штраф на Standard Chartered Bank було накладено за надання ряду позик турецькому банку DenizBank у 2014 році, який на той час був дочірньою компанією російського "Сбербанку" і перебував під санкціями.
У період з квітня 2015 року по січень 2018 року лондонський банк видав DenizBank понад 100 кредитів, а російський "Сбербанк" перебував під європейськими санкціями з 2014 року.