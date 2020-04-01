Британський банк оштрафували за порушення санкцій проти Росії

Уряд Британії оштрафував лондонський банк Standard Chartered PLC за порушення санкцій, які Євросоюз запровадив проти Росії за анексію українського Криму у 2014 році.

Про це повідомляє The Wall Steet Journal.

«Британський банк повинен заплатити 20,47 мільйона фунтів стерлінгів (25,41 мільйона доларів) за порушення санкцій ЄС проти Росії», - йдеться у рішенні Управління з впровадження фінансових санкцій Британії при Міністерстві фінансів Великої Британії.

Читайте також: США продовжили запроваджені через кібератаки санкції проти Росії

Як зазначається, штраф на Standard Chartered Bank було накладено за надання ряду позик турецькому банку DenizBank у 2014 році, який на той час був дочірньою компанією російського "Сбербанку" і перебував під санкціями.

У період з квітня 2015 року по січень 2018 року лондонський банк видав DenizBank понад 100 кредитів, а російський "Сбербанк" перебував під європейськими санкціями з 2014 року.