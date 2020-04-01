У Росії зібрали тисячі військових на підготовку до параду

У розпал пандемії коронавірусу влада Росії не відмовилася від ідеї проведення пропагандистського параду на 9 травня і зібрала на тренування тисячі військових.

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив" із посиланням на блогера Фашика Донецького.

"Москва. Підготовка до параду. Як думаєте, скільки з цього натовпу не доживуть до 9 травня?" - написав він у Telegram, опублікувавши відповідне відео.

"Тим часом, російська пропаганда бадьоро рапортує, що особовий склад, який братиме участь у параді, пройшов поглиблене медичне обстеження. В рамках підготовки до нього вжито заходів щодо боротьби з коронавірусом. Зокрема, встановлено бактерицидні ультрафіолетові лампи, створено запас дезінфікуючих засобів, медикаментів та засобів індивідуального захисту в місцях проживання учасників параду - у військових частинах московського гарнізону та навчальних закладах Міноборони", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У РФ за добу зафіксували понад 400 нових випадків коронавірусу

Однак у такому скупченні людей, як зазначає "ІС", усі ці заходи абсолютно марні, а тому спалах інфікування серед військових РФ - це справа часу, зазначається також у повідомленні.

Читайте також: Трамп не приїде на парад до Москви

Як повідомляв Укрінформ, у 35 регіонах Росії за останні 24 години зафіксували 440 нових випадків коронавірусу (COVID-19), загальне число діагнозів у країні зросло до 2 777. Число регіонів із хворими на коронавірус збільшилося до 75. За минулу добу в РФ зафіксували 7 летальних випадків, пов'язаних із коронавірусом. За весь період епідемії в Росії було 24 смерті.

Раніше 16 випадків COVID-19 було зареєстровано в окупованому Росією Криму.