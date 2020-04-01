У Бельгії кількість інфікованих коронавірусом зросла до майже 14 тисяч

Протягом минулої доби у Бельгії було зареєстровано 1189 нових випадків захворювання на COVID-19.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії сягнула в країні 13,964, хоча, за оцінкою вірусологів, цей показник є нижчим за реальні масштаби захворювання внаслідок нестачі матеріалів для тестування, повідомляє із посиланням на Кризовий центр Бельгії поширило бельгійське видання VRT.

«За добу в Бельгії були поставлені ще 1189 діагнозів інфекції COVID-19, кількість хворих зросла до 13964. Померли ще 123 людини, що довело кількість людей, які загинули від вірусу з початку епідемії до 828, більше 93 випадків таких смертей припадає на людей, старших за 65 років» - йдеться у повідомленні.

За даними видання, за останні 24 години до реанімації доправили ще 67 пацієнтів, таким чином загальна кількість людей, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії бельгійських лікарень досягла 1088. До апаратів штучної вентиляції легень підключені 834 пацієнти (збільшення на 48 людей з вівторка). Загальний показник заповнюваності койко-місць у відділеннях інтенсивної терапії в лікарнях Бельгії нині становить 54%.

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