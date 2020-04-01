У РФ за добу зафіксували понад 400 нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє Інтерфакс.
«Оперативний штаб із попередження поширення коронавірусної інфекції повідомив про 440 нових випадків інфікування COVID-19 у 35 регіонах Росії за останню добу, загальна кількість діагнозів у країні зросла до 2 777. Число регіонів із хворими на коронавірус збільшилося до 75», - йдеться в повідомленні.
За минулу добу в РФ зафіксували 7 летальних випадків, пов'язаних із коронавірусом. За весь період епідемії в Росії було 24 смерті.
Раніше 16 випадків COVID-19 було зареєстровано в окупованому Росією Криму.
За останніми даними Worldometer, кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 860 696, з них летальних - 42 352, одужали 178 537 осіб.
В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 осіб одужали.