У РФ за добу зафіксували понад 400 нових випадків коронавірусу

У 35 регіонах Росії за останні 24 години зафіксували 440 нових випадків коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Оперативний штаб із попередження поширення коронавірусної інфекції повідомив про 440 нових випадків інфікування COVID-19 у 35 регіонах Росії за останню добу, загальна кількість діагнозів у країні зросла до 2 777. Число регіонів із хворими на коронавірус збільшилося до 75», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу в РФ зафіксували 7 летальних випадків, пов'язаних із коронавірусом. За весь період епідемії в Росії було 24 смерті.

Раніше 16 випадків COVID-19 було зареєстровано в окупованому Росією Криму.

За останніми даними Worldometer, кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 860 696, з них летальних - 42 352, одужали 178 537 осіб.

В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 осіб одужали.