У Польщі кількість заражених коронавірусом перевищила 2300 осіб

Кількість заражених коронавірусом в Польщі зросла до 2347 осіб, 35 із них померли.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Загалом, кількість заражених коронавірусом у Польщі становить 2347 осіб, 35 з них померли. Усі випадки підтверджено тестами, зокрема у померлих осіб”,- йдеться в повідомленні.

(4/4) W sumie liczba zakażonych koronawirusem: 2347/35 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 1, 2020

Зазначається, що упродовж ночі померли дві особи: 83-річний чоловік у варшавській лікарні та 68-річний чоловік у лікарні міста Тихи на півдні РП.

Загалом за минулу добу підтверджено понад 250 нових випадків зараження Covid-19.

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У рамках акції з повернення поляків з-за кордону до Польщі “Повернення додому” (#LOTdodomu) в середу відбудеться 11 спецрейсів авіакомпанії LOT з Австралії, Аргентини, Ісландії, Туреччини, Росії, Румунії, Угорщини, Швейцарії, Норвегії (два) та Великої Британії. Як відомо, в рамках цієї акції транзитом через Варшаву додому повернулися 64 громадяни України з Бразилії, Алжиру, Куби, Перу, Мексики.

Як повідомляв Укрінформ, через пандемію коронавірусу постраждала третина українських заробітчан у Польщі, вони скаржаться на обмеження і зниження доходів.

Фото: АА