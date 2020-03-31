Князь Монако Альберт вилікувався від COVID-19
Укрінформ
Князь Монако Альберт II, який був інфікований коронавірусом, поборов хворобу та повертається до родини.
Про це повідомляє журнал Hello.
"Князь Альберт II одужав від COVID-19, припинить ізоляцію та знову приєднається до своєї родини", - йдеться у повідомленні.видання.
Одужання князя підтвердив і Королівський палац Монако.
"Лікарі, які наглядали за князем Альбертом II з моменту його захворювання COVID-19, сьогодні дозволили йому закінчити карантинний період. Князь одужав і почувається добре", - заявили у королівській пресслужбі.
Як повідомлялося, князь Монако став першим главою держави, що заразився коронавірусом.
Фото: unesco.org