Князь Монако Альберт вилікувався від COVID-19

Князь Монако Альберт II, який був інфікований коронавірусом, поборов хворобу та повертається до родини.

Про це повідомляє журнал Hello.

"Князь Альберт II одужав від COVID-19, припинить ізоляцію та знову приєднається до своєї родини", - йдеться у повідомленні.видання.

Одужання князя підтвердив і Королівський палац Монако.

"Лікарі, які наглядали за князем Альбертом II з моменту його захворювання COVID-19, сьогодні дозволили йому закінчити карантинний період. Князь одужав і почувається добре", - заявили у королівській пресслужбі.

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Як повідомлялося, князь Монако став першим главою держави, що заразився коронавірусом.

Фото: unesco.org