В Італії від коронавірусу померли понад 12 тисяч осіб

Протягом минулої доби в Італії померли внаслідок епідемії коронавірусу 837 людей, а загальна кількість летальних випадків сягнула 12 428 осіб.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Загалом загинуло 12 428 людей, що на 837 більше, ніж нараховувалось учора", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У світі вже понад 800 тисяч випадків заражень коронавірусом

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії сягнула 105 792. Одужали після зараження коронавірусом 15 729 людей.

Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли понад 40 тис. людей.

Фото: ANSA