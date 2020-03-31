Вірменія ще на 10 днів продовжує карантин

У Вірменії карантинні заходи, запроваджені задля боротьби з коронавірусом, будуть продовжені на 10 днів.

Про це заявив прем'єр-міністр Нікола Пашинян, повідомляє NewsAm.

"Якщо ми не вживатимемо конкретних заходів, коронавірус дійде до нас дуже швидко, хоча є версія і про те, що багато хто з нас заразиться коронавірусом, якщо не всі", - заявив Пашинян.

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Голова уряду Вірменії зазначив, що головне завдання зараз - зробити процес керованим, щоб кількість заражених людей різко не зросла. При цьому він закликав всіх серйозно поставитися до ситуації.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 823 200, з них летальних 40 633, одужало 174 333 особи.