Баку закриває метро на карантин

В столиці Азербайджану Баку у вівторок увечері метро призупинить свою діяльність до 20 квітня, на час особливого карантинного режиму, запровадженого з метою запобігання поширенню COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні оперативного штабу при Кабінеті міністрів Азербайджану, розміщеному на сайті вищого органу Виконавчої влади в країні, повідомляє Media.az.

«З метою убезпечення населення рух поїздів у бакинському метрополітені припиняється на період з 22:00 31 березня до 20 квітня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

В оперштабі звернули увагу на те, що, попри превентивні заходи, вірус продовжує поширюватися в Азербайджані. Всупереч дезінфекційним заходам у громадському транспорті, в метро є сприятливі умови для поширення коронавірусу. Зі слів джерела, на жаль, пасажири бакинського метро не дотримуються правил соціального дистанціювання і приписів особливого карантинного режиму.

В оперштабі додали, що столичні пасажироперевезення здійснюватимуться за допомогою автобусів (регулярних маршрутів та експрес-автобусів). Інтервал між ними регулюватиметься відповідно до пасажиропотоку.

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Громадян укотре закликали не залишати домівки без крайньої потреби і дотримуватися приписів особливого карантинного режиму.

Станом на 31 березня Азербайджан повідомив про 298 підтверджених випадків інфікування COVID-19. 26 осіб одужали, п'ятеро померли, 267 проходять лікування у лікарнях особливого режиму. Стан 11 з них тяжкий, 15 - середньої тяжкості.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldоmeter, загальна кількість випадків COVID-19 у світі становить 802 556, з них летальних 39 012, одужали 172 319 осіб.

Фото: Media.az