У лікаря, який водив Путіна спецлікарнею, виявили COVID-19

У головного лікаря московської лікарні в Комунарці Дениса Проценка, який минулого тижня показував президенту РФ Володимиру Путіну саму лікарню, де лікуються інфіковані COVID-19, діагностували коронавірус.

Про це Інтерфаксу підтвердили в самій лікарні.

«У головного лікаря лікарні в Комунарці Дениса Проценка діагностовано коронавірус», - йдеться в повідомленні.

Медики повідомили, що Проценко знаходиться в задовільному стані.

"Стан Проценка нормальний, він знаходиться у нас, у Комунарці", - сказали лікарі.

Тим часом російські ЗМІ зазначають, що в зв'язку з захворюванням головного лікаря в Комунарці можуть запровадити додаткові заходи безпеки.

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24 березня Проценко супроводжував президента РФ під час його візиту в лікарню в Комунарці. У зв'язку з цим прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков уже повідомив, що побоювань у зв'язку зі спілкуванням медика з Володимиром Путіним бути не повинно.

"Путін регулярно тестується. Все нормально", - сказав Пєсков.

Як повідомляв Укрінформ, кількість зареєстрованих випадків захворювання COVID-19 у Росії становить 2 337, збільшившись на 500 за добу.

За даними Worldоmeters, у світі станом на 31 березня зафіксовано 802 556 випадків коронавірусу, з них 39 012 летальних, 172 319 осіб одужали.