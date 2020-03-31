В Австрії вибірково протестують на COVID-19, щоб побачити "темні цифри"

В Австрії у вівторок розпочнеться проведення близько 2 тисяч тестів на COVID-19 у визначених групах населення, щоб встановити реальну ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це заявив федеральний міністр освіти, науки та досліджень Австрії Гайнц Фасманн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ці тести важливі для того, щоб пролити світло на ситуацію з даними", - заявив міністр.

Наразі в Австрії відома лише кількість виявлених інфікованих осіб, однак інформації про реальний стан з поширенням коронавірусу немає. Тестування на виявлення SARS-CoV-2 проводяться, головним чином, лише у людей із симптомами респіраторного захворювання або після повернення з регіонів ризику. Очікується, що вибіркове тестування дозволить отримати більш точні дані – не відомі раніше "темні цифри".

"Ми - перша континентальна європейська країна, яка це робить", - заявив Фасманн.

Раніше таке вибіркове тестування в Європі було проведено лише острівною Ісландією.

Дослідження проводиться інститутом соціальних досліджень SORA, який відбиратиме зразки та оцінюватиме їх у співпраці з Червоним Хрестом та Медичним університетом Відня. Результати будуть відомі вже наступного тижня.

Водночас Медичний університет Іннсбрука проведе наступного тижня близько 300 тестів на антитіла в курортному містечку Ішгль в Тіролі – одному з найураженіших місць на півдні країни. За допомогою тестів сподіваються встановити, наскільки інфекція протікає безсимптомно: вірусологи припускають, що у населення містечка вже виробився певний тип масового імунітету, а значний відсоток населення має інфекцію, не відчуваючи цього. Допоки в Ішглі, де, як вважається, заразилися сотні європейських туристів, не було зафіксовано жодної смерті від коронавірусу серед місцевого населення. У лікарні перебувають 7 пацієнтів, двоє з них у важкому стані.

Станом 31 березня в Австрії зафіксовано майже 10 тис. випадків зараження новим коронавіурсом, 128 інфікованих людей померли. Водночас більше 1 тис. осіб вже одужали.

Фото: АА.