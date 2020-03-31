У Бельгії від коронавірусу померла 12-річна дитина

В Бельгії 12-річна дитина померла від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це заявив провідний вірусолог країни Стівен Ван Гухт у вівторок, повідомляє The Brussels Times.

«Вчора померла 12-річна дівчинка, тести якої на коронавірус виявилися позитивними. Після трьох днів застуди стан її здоров’я несподівано погіршився. Ця смерть глибоко вразила всіх нас, оскільки ми самі батьки й люди, тож ми висловлюємо щирі співчуття її родині та друзям… Ця трагедія нагадує, що ускладнення можуть трапитися з людьми будь-якого віку, хоча це винятковий випадок. Ми не знаємо, чому це інколи трапляється», - сказав фахівець.

Загалом, протягом минулих 24 годин у Бельгії виявлено 876 нових випадків COVID-19, а загальна кількість інфікованих сягнула 12 755 з початку пандемії. Зокрема, з нових підтверджених випадків захворювання 406 людей живуть у Фландрії, 203 – у Валлонії, 189 – в Брюсселі. Водночас міністерство охорони здоров'я не має інформації про місце проживання ще 17 осіб.

У бельгійських лікарнях Бельгії перебуває 4920 пацієнтів з COVID-19, з них 1021 людина - у відділеннях інтенсивної терапії.

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За минулі 24 години від коронавірусу померли 98 людей, з регіонів країни надійшли також повідомлення про смерть ще 94 людей, які померли в період з 11 по 29 березня. Таким чином, кількість загиблих з початку пандемії коронавірусу COVID-19 в Бельгії сягнула 705-ти. З них 93 відсотки становлять особи віком за 65 років.

За минулу добу з лікарень після одужання від COVID-19 були виписані 168 пацієнтів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 801 962, з них летальних 38 946, одужало 172 319 осіб.

В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало.