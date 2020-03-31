Євросоюз заявляє про невизнання “виборів” у Нагірному Карабасі

Європейський Союз не визнаватиме так звані президентські і парламентські вибори, що проводяться 31 березня в Нагірному Карабасі.

Відповідна заява речника ЄС Пітера Стано оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

«З огляду на так звані президентські та парламентські вибори у Нагірному Карабасі 31 березня 2020 року Європейський Союз підтверджує, що не визнає конституційні та правові їх рамки. Ця подія не може бути передумовою для визначення статусу Нагірного Карабаху або для результатів процесу переговорів, що триває», - йдеться у заяві.

Речник ЄС наголосив на твердій підтримці Мінської групи ОБСЄ, зокрема зусиль її співголів у досягненні прогресу у виході із поточного статус-кво та в організації змістовних переговорів з метою досягнення широкого та сталого миру.

«ЄС готовий і надалі підтримувати такі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Мінська група ОБСЄ була створена у 1992 році з метою пошуку мирного врегулювання Нагірно-Карабаського конфлікту та для сприяння переговорному процесу між Азербайджаном і Вірменією. До Мінської групи ОБСЄ як посередники входять США, Франція і Росія.