На кордоні Туреччини й Ірану стався вибух на газопроводі
Укрінформ
На прикодонній ділянці газопроводу, яким транспортується паливо з Туреччини та Ірану, стався вибух і пожежа, роботу газогону припинено.
Про це повідомляє CNN Turk.
«На газопроводі, що проходить до Ерзурума (місто на північному сході Туреччини - ред.) з Ірану, сьогодні о 6-ій ранку з невідомих причин стався вибух. Унаслідок вибуху виникла пожежа, стовп вогню сягав 40 метрів заввишки», - інформує телеканал.
За словами місцевих органів влади, вибух стався на ділянці неподалік прикордонного переходу Гюрбулак, що в провінції Агри.
На місці працювали пожежники. Газопостачання трубопроводом припинено. Триває розслідування інциденту.
Водночас, іранський державний телеканал повідомив, що вибух стався в результаті «терористичної атаки».