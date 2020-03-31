На кордоні Туреччини й Ірану стався вибух на газопроводі

На прикодонній ділянці газопроводу, яким транспортується паливо з Туреччини та Ірану, стався вибух і пожежа, роботу газогону припинено.

Про це повідомляє CNN Turk.

«На газопроводі, що проходить до Ерзурума (місто на північному сході Туреччини - ред.) з Ірану, сьогодні о 6-ій ранку з невідомих причин стався вибух. Унаслідок вибуху виникла пожежа, стовп вогню сягав 40 метрів заввишки», - інформує телеканал.

За словами місцевих органів влади, вибух стався на ділянці неподалік прикордонного переходу Гюрбулак, що в провінції Агри.

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На місці працювали пожежники. Газопостачання трубопроводом припинено. Триває розслідування інциденту.

Водночас, іранський державний телеканал повідомив, що вибух стався в результаті «терористичної атаки».