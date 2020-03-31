В Росії кількість заражених коронавірусом за добу зросла на пів тисячі

Кількість зареєстрованих випадків захворювання COVID-19 у Росії становить 2 337, збільшившись на 500 за добу.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на оперативний штаб по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу в Росії.

«У Російській Федерації на сьогодні зареєстровано 2337 випадків коронавірусної інфекції в 73 регіонах», - йдеться в повідомленні оперштабу.

Зазначається, що за останню добу в Росії зареєстровано 500 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції в 24 регіонах.

За добу зафіксовано вісім летальних випадків: п'ять у Москві, по одному в Санкт-Петербурзі, Владимирській, Пензенській областях. За весь період зафіксовано 17 летальних випадків.

Від коронавірусу в РФ одужала 121 особа.

Раніше 16 випадків COVID-19 було зареєстровано в окупованому Росією Криму.

За даними Worldоmeters, у світі станом на 31 березня зафіксовано 788 041 випадок коронавірусу, з них 37 877 летальних, 166 411 осіб одужали.