В Італії від коронавірусу померли 63 лікарі

В Італії загинули 63 лікарі, які заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на італійську федерацію лікарів FNOMCEO.

«Кількість загиблих італійських лікарів, заражених коронавірусом, збільшилося до 63 осіб після того, як ще два лікарі померли в понеділок», - йдеться у повідомленні.

За даними федерації, нині у країні 8538 медичних працівників заразилися COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужало 166 411 осіб.

В Україні зафіксовано 549 випадків Covid-19, з яких 13 летальних.

Фото: АА.