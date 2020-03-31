В Італії від коронавірусу померли 63 лікарі
Укрінформ
В Італії загинули 63 лікарі, які заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19.
Про це повідомляє ANSA з посиланням на італійську федерацію лікарів FNOMCEO.
«Кількість загиблих італійських лікарів, заражених коронавірусом, збільшилося до 63 осіб після того, як ще два лікарі померли в понеділок», - йдеться у повідомленні.
За даними федерації, нині у країні 8538 медичних працівників заразилися COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужало 166 411 осіб.
В Україні зафіксовано 549 випадків Covid-19, з яких 13 летальних.
Фото: АА.