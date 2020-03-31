У Китаї 19 осіб загинули під час гасіння лісової пожежі

У південно-західній китайській провінції Сичуань загинуло 19 людей, серед яких 18 пожежників, які намагалися загасити лісову пожежу.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

«19 людей загинули під час гасіння лісової пожежі у південно-західній китайській провінції Сичуань», - йдеться у повідомленні.

Серед загиблих 18 пожежників і один лісник. Ще трьох осіб змогли врятувати, і направити до місцевого госпіталю. Їхній стан здоров’я вважається задовільним.

Як повідомляв Укрінформ, лісовий масив загорівся ще у понеділок о півночі.

Нині на місці надзвичайної ситуації працюють 2 044 людей аби загасити пожежу.

Близько 1200 місцевих мешканців були евакуйовано.

Фото: www.news.cn