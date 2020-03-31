Старший радник Джонсона самоізолювався через підозру на COVID-19

У старшого радника прем'єр-міністра Великої Британії Домініка Каммінгса виявлено симптоми зараження коронавірусом, наразі чиновник перебуває в самоізоляції.

Про це повідомляє АР.

«У Домініка Каммінгса, головного радника прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, виявили симптоми нового коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

В офісі прем'єра повідомили, що симптоми у Каммінгса з'явилися на вихідних, після чого чиновник відразу ж самоізолювався.

Нагадаємо: 27 березня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що отримав позитивний результат на COVID-19. У міністра охорони здоров'я Метта Генкока також позитивний результат, а головний лікар країни Кріс Уїтті три дні тому самоізолювався після прояву симптомів коронавірусу.